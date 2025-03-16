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Вышел русский трейлер боевика «Гангстерленд» с Томом Харди — премьера 30 марта

Вышел русский трейлер боевика «Гангстерленд» с Томом Харди — премьера 30 марта
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Вышел русский трейлер боевика «Гангстерленд» с Томом Харди в главной роли. В ролике показали центральных героев истории и ряд экшен-сцен.

Видео доступно на YouTube-канале «топКино». Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

События картины развернутся в Лондоне. В центре сюжета окажутся две враждующие семьи, чьи предприятия размещены по всему миру. Том Харди воплотит роль Гарри да Соузы – преданного решалы, которому поручено защищать одну из семей. Хелен Миррен и Пирс Броснан исполнят роли глав преступной семьи Харриганов – Мейв и Конрада. Супруги будут бороться за власть в преступном мире.

Премьера нового фильма Гая Ричи состоится 30 марта в стриминговом сервисе Paramount+.

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