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Звезда сериала «Мэтлок» Джейсон Риттер сыграет в сериале «Фонари» от DC

Звезда сериала «Мэтлок» Джейсон Риттер сыграет в сериале «Фонари» от DC
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Как сообщают журналисты издания Variety, звезда сериала «Мэтлок» Джейсон Риттер сыграет в сериале «Фонари» по вселенной DC. Отмечается, что актёр исполнит роль Билли Мэкона — очаровательного и амбициозного героя, который выполняет поручения отца и пользуется репутацией своей семьи ради личных целей.

«Фонари» — будущий супергеройский сериал, который расскажет о двух фонарях, расследующих некое убийство в США. Производством занимаются знаковые для индустрии люди: Том Кинг (сценарист комиксов DC), Крис Манди («Озарк») и Деймон Линделоф («Хранители», «Остаться в живых», «Оставленные»).

Сроки и дата премьеры «Фонарей» пока не раскрывается. Ожидается, что выход шоу состоится не раньше 2026 года.

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