Китайский хит «Нэчжа 2» посмотрели более 300 млн человек

Как сообщают журналисты издания Deadline, на сеансы китайского хитового мультфильма «Нэчжа 2» было продано 300 млн билетов. Данное число больше, чем население любой страны за пределами Индии, Китая и США.

Также такое количество составляет около 21% от всего населения Китая. Грубо говоря, мультфильм «Нэчжа 2» посмотрел каждый пятый житель страны. Ко всему прочему, за минувшие выходные лента заняла пятое место в рейтинге самых кассовых фильмов в истории.

«Нэчжа побеждает Царя драконов» — продолжение мультфильма «Нэчжа» 2019 года, основанного на буддийской мифологии. Проект рассказывает о новых приключениях мальчика, в которого в юном возрасте вселился демон, запрограммированный на уничтожение всего живого.