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Китайский хит «Нэчжа 2» посмотрели более 300 млн человек

Китайский хит «Нэчжа 2» посмотрели более 300 млн человек
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Как сообщают журналисты издания Deadline, на сеансы китайского хитового мультфильма «Нэчжа 2» было продано 300 млн билетов. Данное число больше, чем население любой страны за пределами Индии, Китая и США.

Также такое количество составляет около 21% от всего населения Китая. Грубо говоря, мультфильм «Нэчжа 2» посмотрел каждый пятый житель страны. Ко всему прочему, за минувшие выходные лента заняла пятое место в рейтинге самых кассовых фильмов в истории.

«Нэчжа побеждает Царя драконов» — продолжение мультфильма «Нэчжа» 2019 года, основанного на буддийской мифологии. Проект рассказывает о новых приключениях мальчика, в которого в юном возрасте вселился демон, запрограммированный на уничтожение всего живого.

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