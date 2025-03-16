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В Fortnite добавят героев аниме «Поднятие уровня в одиночку» — инсайдер

В Fortnite добавят героев аниме «Поднятие уровня в одиночку» — инсайдер
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Как сообщает инсайдер Shpeshal_Nick, в королевской битве Fortnite пройдёт коллаборация с аниме «Поднятие уровня в одиночку». Детали предстоящего кроссовера пока не раскрываются.

Вероятно, в игре появятся облики персонажей из аниме и ряд косметических предметов. Больше подробностей станет известно после официального анонса, если он состоится.

«Поднятие уровня в одиночку» — одно из самых популярных аниме в мире за последние годы. События шоу разворачиваются в альтернативной вселенной, где Земля граничит с потусторонним миром, кишащим монстрами. Сюжет второго сезона продолжает историю охотника Сон Джин-у, который внезапно обнаруживает у себя особую силу.

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