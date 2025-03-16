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Сборы фильма «Капитан Америка: Новый мир» почти достигли $ 400 млн — лента скоро окупится

Сборы фильма «Капитан Америка: Новый мир» почти достигли $ 400 млн — лента скоро окупится
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16 марта сборы супергеройской ленты «Капитан Америка: Новый мир» превысили в мировом прокате $ 388 млн. 35-й картине в киновселенной Marvel осталось совсем немного, чтобы перешагнуть отметку в $ 400 млн и окупиться.

Однако фильм с Энтони Маки продолжает стремительное падение в чартах, поэтому может и не добраться до спасительной суммы. Напомним, бюджет картины составил $ 180 млн.

«Новый мир» выступает мягкой перезагрузкой серии фильмов о Капитане Америка, где роль главного представителя Мстителей досталась Сэму Уилсону. Перед ним стоит задача защитить весь мир от новой напасти вместе с президентом США, который скрывает секрет Красного Халка.

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