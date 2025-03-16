Боевик «Новокаин» с Джеком Куэйдом возглавил прокат США

Как сообщают журналисты издания Variety, боевик «Новокаин» со звездой «Пацанов» Джеком Куэйдом возглавил прокат США. За первые выходные комедийный экшен заработал в стране $ 8,7 млн.

Бюджет картины составил всего $ 18 млн, так что для окупаемости ей необходимо заработать как минимум $ 36 млн. Критики и зрители приняли фильм достаточно тепло.

Лента рассказывает о скромном интроверте с редким генетическим расстройством, благодаря которому он не чувствует физической боли. Его жизнь переворачивается, когда девушку берут в заложники во время ограбления банка, а его уникальная особенность превращается в суперсилу.

Дата премьеры фильма в России пока неизвестна.