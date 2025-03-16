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Сборы фантастики «Микки 17» достигли $ 90 млн — фильм уже не окупится

Сборы фантастики «Микки 17» достигли $ 90 млн — фильм уже не окупится
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По итогам второго уикенда сборы фильма «Микки 17» превысили отметку в $ 90 млн. Фантастическая картина с Робертом Паттинсоном выступает в других странах лучше, чем на родине в США, — зарубежная касса ленты составляет $ 57 млн.

Больше всего фильм заработал на родине режиссёра Пона Джун-хо в Южной Корее — $ 17,9 млн. На втором месте оказалась Великобритания ($ 5,9 млн). Судя по темпам сборов и производственному бюджету в $ 118 млн, фильм уже точно не окупится в прокате — для этого фантастике нужно собрать не менее $ 400 млн.

Это уже не первый финансовый провал фильмов WB за последние месяцы. Осенью компания выпустила «Джокера 2» с Хоакином Фениксом — лента стала полным провалом, собравшим в прокате около $ 207 млн и получившим низкие отзывы от зрителей.

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