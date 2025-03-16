Team Liquid стала чемпионом PGL Wallachia Season 3 по «Доте»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Европейский состав Team Liquid стал победителем топ-чемпионата PGL Wallachia Season 3 по Dota 2 с общим призовым фондом $ 1 млн.

В финале «жидкие» переиграли Tundra Esports с Антоном Дурачьё на позиции керри. Ранее появились слухи, что PGL станет последним турниром для россиянина.

Помимо трофея, Team Liquid получит $ 300 тыс. призовых, Tundra Esports за второе место выиграла $ 175 тыс. Сильнейшая из российских команд — Team Spirit, которая остановилась на четвёртой позиции.

Итоги PGL Wallachia Season 3 по Dota 2

Чемпион: Team Liquid (Швеция) — приз $ 300 тыс.

2-е место: Tundra Esports (Европа) — $ 175 тыс.

3-е место: Team Falcons (Ближний Восток) — $ 120 тыс.

4-е место: Team Spirit (Россия) — $ 80 тыс.

5–6-е место: Aurora Gaming (Россия) и Xtreme Gaming (Китай) — по $ 60 тыс.

и Xtreme Gaming (Китай) — по $ 60 тыс. 7–8-е место: Team Tidebound (Китай) и Gaimin Gladiators (Европа — по $ 40 тыс.

9–11-е место: HEROIC (Южная Америка), Natus Vincere (Европа) и Yellow Submarine (Россия) — по $ 20 тыс.

— по $ 20 тыс. 12-14-е место: AVULUS (Европа), Nigma Galaxy (Ближний Восток) и Wildcard (США) — по $ 15 тыс.

15–16-е место: OG (Европа) и Mosquito Clan (Перу) — по $ 10 тыс.

Следующим топ-турниром по Dota 2 станет онлайн-ивент FISSURE Universe: Episode 4 с призовым фондом $ 500 тыс.