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Итоги турнира PGL Wallachia Season 3 по Dota 2 — Team Liquid в финале победила Tundra Esports

Team Liquid стала чемпионом PGL Wallachia Season 3 по «Доте»
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Европейский состав Team Liquid стал победителем топ-чемпионата PGL Wallachia Season 3 по Dota 2 с общим призовым фондом $ 1 млн.

В финале «жидкие» переиграли Tundra Esports с Антоном Дурачьё на позиции керри. Ранее появились слухи, что PGL станет последним турниром для россиянина.

Помимо трофея, Team Liquid получит $ 300 тыс. призовых, Tundra Esports за второе место выиграла $ 175 тыс. Сильнейшая из российских команд — Team Spirit, которая остановилась на четвёртой позиции.

Итоги PGL Wallachia Season 3 по Dota 2

  • Чемпион: Team Liquid (Швеция) — приз $ 300 тыс.
  • 2-е место: Tundra Esports (Европа) — $ 175 тыс.
  • 3-е место: Team Falcons (Ближний Восток) — $ 120 тыс.
  • 4-е место: Team Spirit (Россия) — $ 80 тыс.
  • 5–6-е место: Aurora Gaming (Россия) и Xtreme Gaming (Китай) — по $ 60 тыс.
  • 7–8-е место: Team Tidebound (Китай) и Gaimin Gladiators (Европа — по $ 40 тыс.
  • 9–11-е место: HEROIC (Южная Америка), Natus Vincere (Европа) и Yellow Submarine (Россия) — по $ 20 тыс.
  • 12-14-е место: AVULUS (Европа), Nigma Galaxy (Ближний Восток) и Wildcard (США) — по $ 15 тыс.
  • 15–16-е место: OG (Европа) и Mosquito Clan (Перу) — по $ 10 тыс.

Следующим топ-турниром по Dota 2 станет онлайн-ивент FISSURE Universe: Episode 4 с призовым фондом $ 500 тыс.

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