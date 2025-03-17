Фильм «Царевна-лягушка» вторую неделю подряд возглавил кинопрокат России за уикенд

По данным Kinobusiness, фильм «Царевна-лягушка» второй раз подряд возглавил кинопрокат России за уикенд и снова сместил «Пророка» с Юрой Борисовым.

За минувшие выходные картина собрала 121 млн рублей. Как раз за «Царевной-лягушкой» следует фильм «Пророк. История Александра Пушкина» со сборами в 104,2 млн рублей. Тройку лидеров по сборам замыкает ретродетектив с Милошем Биковичем «Красный шёлк», собравший за уикенд 55,8 млн руб.

«Царевна-лягушка» — переосмысление знаменитой русской народной сказки. Фильм рассказывает о лягушке, которая очень любила смотреть фильмы в летнем кинотеатре. События картины разворачиваются в современном мире, где ключевую роль в истории любви Ивана-царевича и заколдованной Царевны-лягушки играет мяч для гольфа.