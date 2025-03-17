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Актриса Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз

Актриса Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз
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Звезда «Голодных игр», «Людей Икс» и прочих фильмов Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз. Пол и имя второго ребёнка Лоуренс не раскрываются.

О беременности Дженнифер стало известно в октябре 2024, когда актрису заметили на прогулке с округлившимся животом. Ее первенец, сын Сай, появился на свет в феврале 2022 года, сейчас ему чуть больше трёх лет.

Помимо «Людей Икс» и «Голодных игр», девушка снялась в лентах Пассажиры», «Мама!», «Красный воробей», «Не смотрите наверх», «Мост через озеро» и других картинах.

Напомним, что Дженнифер вышла замуж за арт-директора Кука Марони ещё в 2019 году после знакомства в 2018-м.

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