Актриса Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз

Звезда «Голодных игр», «Людей Икс» и прочих фильмов Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз. Пол и имя второго ребёнка Лоуренс не раскрываются.

О беременности Дженнифер стало известно в октябре 2024, когда актрису заметили на прогулке с округлившимся животом. Ее первенец, сын Сай, появился на свет в феврале 2022 года, сейчас ему чуть больше трёх лет.

Помимо «Людей Икс» и «Голодных игр», девушка снялась в лентах Пассажиры», «Мама!», «Красный воробей», «Не смотрите наверх», «Мост через озеро» и других картинах.

Напомним, что Дженнифер вышла замуж за арт-директора Кука Марони ещё в 2019 году после знакомства в 2018-м.