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Стильный Майкл Б. Джордан с пушкой — на свежем постере фильма Райана Куглера «Грешники»

Стильный Майкл Б. Джордан с пушкой — на свежем постере фильма Райана Куглера «Грешники»
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Warner Bros. опубликовала свежий постер фильма «Грешники» с Майклом Б. Джорданом в главной роли. На постер попал сам Майкл с крутым видом и пушкой.

Фото: Warner Bros.

Сюжет ленты Райана Куглера расскажет, как братья-близнецы решают вернуться в родной город, но обнаруживают, что его заполонили вампиры. Братья начинают вести войну против кровососов.

Ранее говорилось, что фильм в какой-то степени вдохновлён аниме, а ещё лента в итоге может перерасти в большую франшизу, если получит успех у зрителей. В ленте также сыграли Хейли Стайнфелд, Джек О’Коннелл, Вунми Мосаку и другие.

Премьера картины в мировом прокате состоится 18 апреля.

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