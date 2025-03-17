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В фильме «Отель «У погибшего альпиниста» сыграют Александр Балуев и Сергей Маковецкий

В фильме «Отель «У погибшего альпиниста» сыграют Александр Балуев и Сергей Маковецкий
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Создатели ленты «Отель «У погибшего альпиниста» объявили о пополнении в касте проекта. В фильме сыграют Сергей Маковецкий, Дмитрий Лысенков, Александр Балуев.

Маковецкий воплотит образ Алека Сневара, хозяина отеля. Лысенков исполнит роль известного учёного Симона Симонэ, которому нравится разыгрывать других постояльцев, а Балуеву достался образ господина Мозеса, заносчивого и состоятельного мужчины.

Фото: «Марс Медиа»

«Отель «У погибшего альпиниста» — новая экранизация фантастического детектива братьев Стругацких. По сюжету инспектор Петер Глебски, получив анонимное письмо о готовящемся убийстве, приезжает в горный отель.

В картине также сыграет Евгений Цыганов — у него будет главная роль. Режиссёром выступит Александр Домогаров-младший. Съёмки ленты стартуют в конце марта. Премьера намечена на 2026 год.

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