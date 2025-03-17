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Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач раскрыл свои мечты касательно работы в кино

Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач раскрыл свои мечты касательно работы в кино
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Звезда сериала «Слово пацана» Леон Кемстач в интервью ТАСС раскрыл свою мечту касательно работы в киноиндустрии. Юный актёр мечтает сняться в фильме Квентина Тарантино.

Также Кемстач отметил, что хотел бы сняться с Брэдом Питтом и Райаном Гослингом, поскольку это его любимые актёры. Из российских артистов Леон выделил Александра Петрова, с которым он знаком, однако поработать вместе так и не удалось.

Если глобально мыслить, то очень хотелось бы поработать с Тарантино. Это мечта, дай бог всё получится. Если мы говорим об актёрах, хотелось бы очень посотрудничать с Брэдом Питтом и Райаном Гослингом. Это два любимых моих актёра. Из актрис — с Сальмой Хайек хотелось бы. Из российских — много с кем хотелось бы поработать. Точно с Сашей Петровым. Мы знакомы, но вместе ещё не работали.

Вдобавок к прочему Кемстач отметил, что получение «Оскара» для него — не мечта или цель. Актёр бы больше всего хотел получить признание и уважение людей.

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