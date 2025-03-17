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Стартовали предзаказы Death Stranding 2 — в Турции игра стоит 2,8 тысячи лир

Стартовали предзаказы Death Stranding 2 — в Турции игра стоит 2,8 тысячи лир
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Сегодня Sony открыла предзаказы Death Stranding 2. В турецком PS Store стандартное издание игры стоит 2,8 тысячи лир (примерно 6,5 тысячи рублей), а за расширенное издание просят 3,1 тыcячи лир (примерно 7,3 тысячи рублей).

В расширенное издание, помимо бонусных косметических предметов, входит ранний 48-часовой доступ к игре. То есть начать играть можно будет не 26 июня, когда запланирован глобальный релиз, а уже 24-го числа.

Стандартное издание

Стандартное издание

Фото: PS Store

Расширенное издание

Расширенное издание

Фото: PS Store

Death Stranding 2 выступит продолжением оригинальной игры и расскажет о новом путешествии курьера Сэма. В этот раз он отправится объединять людей за пределами Америки. Помогать ему в этом будут верные союзники вроде Фрэджайл и Хартмэна (они были и в первой части).

Релиз Death Stranding 2 состоится только на PS5. После консоли игра наверняка появится и на ПК. Русский язык должен быть.

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