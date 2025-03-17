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В России уже продают диски с Assassin's Creed Shadows — до релиза три дня

В России уже продают диски с Assassin's Creed Shadows — до релиза три дня
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На «Авито» уже появляются предложения о покупке дисков с Assassin's Creed Shadows в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани и других городах России. До релиза, напомним, ещё как минимум три дня.

Одни продают игру за 6 тысяч рублей, некоторые поднимают до 7 тысяч рублей, но больше цену не ставят. Многие уже отметили, что диск в наличии с сегодняшнего дня, другие ждут поставки 18 или 19 марта.

Фото: «Авито»

Assassin's Creed Shadows — новая часть культовой франшизы, которая развернётся в феодальной Японии. Играть предстоит за девушку-синоби Наоэ и самурая Ясукэ. Первая предпочитает стелс, а Ясукэ не прочь влететь в толпу врагов и со всеми сразиться.

Игра выйдет 20 марта на PS5, Xbox Series и ПК. Русский язык будет в виде субтитров.

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