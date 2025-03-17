Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для EA Sports FC 25 вышел 10-й патч с точными пасами и устранением багов

Для EA Sports FC 25 вышел 10-й патч с точными пасами и устранением багов
Аудио-версия:
Комментарии

Electronic Arts выпустила новый патч для EA Sports FC 25. Он призван исправить надоедливые баги, возникшие после недавних обновлений как в игровом процессе, так и в главном меню.

Так, разработчики улучшили пасы низом — теперь игроки отдают более точные передачи, если во время действия отдающий и адресат не находятся под прессингом защитников. Кроме того, переключение на нового игрока во время паса также теперь происходит быстрее и более интуитивно, чтобы находящиеся рядом спортсмены не мешали друг другу.

Разработчики также исправили баги с выставлением на трансфер игроков в Ultimate Team, устранили ошибки в меню «Карьеры», обновили множество форм, лиц, моделей и других элементов футсима. С полным списком изменений можно ознакомиться в главном меню EA Sports FC 25 на русском языке.

Материалы по теме
В EA Sports FC 25 появились Сейду Думбия, Жервиньо и Виктор Ибарбо — легенды FIFA 15
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android