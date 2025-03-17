Крис Пратт признался, что играет одну и ту же роль в блокбастерах Голливуда

Американский актёр Крис Пратт рассказал о съёмках в голливудских фильмах. Звезда «Стражей Галактики», «Мира Юрского периода» и недавнего «Электрического штата» признался, что в больших коммерческих проектах он играет примерно одну и ту же роль.

Актёр подметил, что этого во многом требует сюжет. Например, между Питером Квиллом из «Стражей Галактики» и Китсом в «Электрическом штате» много общего — они оба находят что-то большее для себя и готовы отдать за это свою жизнь.

Мне нравится думать, что я играю в схожих фильмах: это большие семейные приключения в научной фантастике. Когда это большой коммерческий проект, то я обычно играю чуть изменённую версию одного и того же персонажа, которым мне нравится быть.

Премьера «Электрического штата» состоялась 14 марта на Netflix. Фильм разгромили критики, а обычные зрители приняли ленту куда позитивнее.