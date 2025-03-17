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Певец The Weeknd назвал Split Fiction одной из лучших игр 2025 года

Певец The Weeknd назвал Split Fiction одной из лучших игр 2025 года
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Канадский певец Эйбел The Weeknd Тесфайе опубликовал новую запись на личной странице в соцсетях. 35-летняя звезда поп-сцены остался под большим впечатлением от Split Fiction — кооперативного экшена от студии Hazelight, авторов It Takes Two и A Way Out.

В соцсетях Weeknd заявил, что уже может назвать Split Fiction одной из главных игр 2025 года, хотя на дворе середина марта.

Split Fiction — моя игра года на текущий момент.

В комментариях под постом певца пришли в том числе авторы игры. Геймдиректор проекта Юсеф Фарес обрадовался тому, что Тесфайе насладился игрой, а официальный аккаунт Hazelight поблагодарил певца за поддержку.

Релиз Split Fiction состоялся 6 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. Продажи игры уже превысили 2 млн копий, а отзывы в Steam находятся на отметке «Крайне положительные» — 98% геймеров рекомендуют экшен.

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