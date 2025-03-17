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Кэрри-Энн Мосс отказалась от крупных ролей в фильмах после «Матрицы» ради своих детей

Кэрри-Энн Мосс отказалась от крупных ролей в фильмах после «Матрицы» ради своих детей
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Канадская актриса Кэрри-Энн Мосс дала большое интервью изданию Independent. В нём женщина рассказала, что после гигантского успеха «Матрицы» в начале 2000-х она отклонила сразу несколько крупных предложений от студий Голливуда, чтобы провести больше времени со своими детьми.

В 2003 году, сразу после премьеры «Матрица: Революция», у актрисы родился сын Оуэн, которому Кэрри-Энн Мосс решила посвятить всё своё время. Спустя 22 года артистка призналась, что ни о чём не жалеет.

Я помню, как металась после успеха «Матрицы», мне предлагали отличные роли. Это были крупные сделки. Я держала своего ребёнка на руках и думала: «В конце своей жизни для меня будет важно резюме с известными фильмами? Или для меня будет важно, что я держала своего ребёнка?» И я сразу ответила на эти вопросы для себя. Это было очень легко — я выбрала семью. И я так рада, что сделала это. Я ни о чём не жалею.

Несмотря на свой выбор в пользу семьи, Кэрри-Энн Мосс продолжала сниматься в кино после рождения детей. Актриса, например, снялась в сериале «Сорвиголова», озвучивала Арию в серии видеоигр Mass Effect, а в 2021 году вернулась к роли Тринити в «Матрице: Воскрешение».

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