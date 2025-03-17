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ZyWoo обогнал Симпла по числу наград MVP лучшему игроку на топ-турнирах по Counter-Strike

ZyWoo обогнал Симпла по числу наград лучшему игроку на топ-турнирах по Counter-Strike
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Французский снайпер Матье ZywOo Эрбо получил награду лучшему игроку по итогам победного ESL Pro League Season 21 в Стокгольме. Это 22-я медаль MVP в карьере киберспортсмена.

Таким образом, ZyWoo превзошёл достижение Александра s1mple Костылева, который признавался самым ценным игроком на 21-м турнире.

Сам Матье отметил, что не думал о рекорде во время выступления на турнире, сосредоточившись на успехах команды, но доволен этим результатом.

Я не был сосредоточен на этом – просто жил своей жизнью, стараясь помогать команде. Но я доволен результатами, которые показываю. И я буду продолжать идти вперёд и никогда не остановлюсь из-за того, что я на один шаг впереди Симпла.
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