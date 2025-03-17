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Умерла актриса Эмили Декенн, звезда драмы «Розетта» и триумфатор Канн-1999

Умерла актриса Эмили Декенн, звезда драмы «Розетта» и триумфатор Канн-1999
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17 марта стало известно о смерти бельгийской актрисы Эмили Декенн. Девушка долгое время боролась с тяжёлой болезнью, ей было 43 года.

Эмили Декенн больше всего известна по главной роли в фильме «Розетта». За воплощение героини актриса получила награду Каннского фестиваля — 1999 в категории «Лучшая женская роль» — тогда Эмили было всего 17 лет.

После столь раннего успеха девушка продолжила сниматься в европейском кино, фокусируясь на французских и бельгийских картинах. Актриса снималась в «Братстве волка», «До свидания там, наверху», «Близко» и других известных лентах. Девушка также появлялась в эфирных сериалах в роли самой себя.

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