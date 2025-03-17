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Мемная игра «Русы против ящеров 2» выйдет уже 27 марта — все детали

Мемная игра «Русы против ящеров 2» выйдет уже 27 марта — все детали
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Команды The Bratans и Smola Games Studio назвали дату выхода «Русы против ящеров 2» — продолжения знаменитого слэшера. Сиквел знаменитой мем-игры появится в Steam и VK Play уже 27 марта, спустя полтора года после релиза первой части.

Разработчики отмечают, что во второй части будет полноценная сюжетная кампания продолжительностью «от 3 до 3000 часов» с девятью заданиями, кооператив до четырёх человек, сразу четыре играбельных героя, разнообразные враги и проработанные боссы. Игрокам вновь предстоит сразиться с опасными ящерами, которые хотят захватить Русь.

«Русы против ящеров» — пародийная игра, рассказывающая о борьбе древних русов против мистических ящеров в сеттинге Древней Руси. Проект основан на аналогичном меме, зародившемся в 2023 году и рассказывающем о вечном противостоянии славянских народов и змееподобных существ.

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