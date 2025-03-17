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«Гарри Поттер и Философский камень» пользуется огромной популярностью по всему миру

«Гарри Поттер и Философский камень» пользуется огромной популярностью по всему миру
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Издание Deadline поделилось данными о самых популярных британских проектах 2024 года. Как оказалось, одним из главных экспортируемых медиатайтлов стал фильм «Гарри Поттер и Философский камень» (2001), который продолжает пользоваться популярностью по всему миру.

Так, ленту до сих пор массово пересматривают в США, Японии, Южной Корее и в странах Латинской Америки. В одном только онлайн-кинотеатре Max просмотры фантастической ленты превысили 40 млн, привлекая всё больше новых подписчиков к сервису.

Премьера «Гарри Поттера и Философского камня» состоялась осенью 2001 года. Лента получила положительные отзывы от критиков и зрителей и собрала в прокате чуть более $ 1 млрд. Работа Криса Коламбуса считается классикой фэнтези, которая повлекла за собой экранизации всех остальных книг Джоан Роулинг про Мальчика со шрамом.

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