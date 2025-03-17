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TOHO представила своё новое аниме «Хоть я и бездарная злодейка» — им займётся режиссёр «Блича» и «Атаки титанов»

TOHO представила своё новое аниме — им займётся режиссёр «Блича» и «Атаки титанов»
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Японская студия TOHO animation, известная по таким культовым проектам, как «Моя геройская академия» и «Провожающая в последний путь Фрирен», анонсировала новый сериал — аниме-адаптацию ранобэ «Хоть я и бездарная злодейка: Сказка о том, как бабочка и крыса поменялись местами в девичьем дворе».

Аниме расскажет о принцессе в эпоху Императорской Японии, которую из-за козней конкурентки перенесли в чужое тело и обвиняют в преступлениях, которых та не совершала. Несмотря на большие проблемы, героиня не теряет оптимизма и с восторгом примеряет новый образ.

Режиссёром выступит Мицуэ Ямадзаки, известный по работе над эпизодами «Блича», «Бездомного бога» и «Атаки титанов». Отрисовку доверят Doga Kobo («Ребёнок идола», «Мой сэмпей меня раздражает!»).

Постер аниме «Хоть я и бездарная злодейка: Сказка о том, как бабочка и крыса поменялись местами в девичьем дворе»

Фото: TOHO animation

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