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«Лучший ремейк Disney за много лет»: первые отзывы о фильме «Белоснежка» с Рэйчел Зеглер

За несколько дней до мировой премьеры нового фильма «Белоснежка» в Сети появились первые отзывы о проекте. Кинокритики оценивают ремейк очень высоко, особенно выделяя прекрасный визуальный стиль и музыкальные номера.

Так, автор Variety отмечает, что Disney удалось передать дух оригинальной сказки.

Это праздник для глаз с потрясающими новыми музыкальными номерами и, конечно же, десятками очаровательных животных.

Критик Кристофер Рейтс сравнил ленту с оригиналом 1937 года.

«Белоснежка» — не только лучший ремейк Disney за последние годы, но и фильм, который воссоздаёт волшебство фильма 1937 года. Рэйчел Зеглер играет просто волшебно.

Премьера ремейка «Белоснежки» от Disney в мировом прокате состоится уже 21 марта. Главные роли сыграли Рэйчел Зеглер и Галь Гадот.