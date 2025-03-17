Стали известны дата проведения и ведущий церемонии «Оскар»-2026

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала ведущего 98-й церемонии премии «Оскар». Главным человеком на ивенте вновь будет Конан О'Брайен — комик ирландского происхождения и один из главных шоуменов американского телевидения.

Юморист уже отшутился, что согласился провести ещё один «Оскар» только ради того, чтобы дослушать длинную речь Эдриана Броуди.

Единственная причина, по которой я хочу провести «Оскар» снова — это чтобы дослушать речь Эдриана Броуди до конца.

Сам «Оскар»-2026 пройдёт в ночь на 16 марта в 2:00 мск в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. По традиции ивент продлится около четырёх часов.