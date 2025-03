Культовое трио ведущих «Топ Гир» воссоединится в новом автошоу на Prime Video

Телеведущие Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй, известные по совместной работе в шоу «Топ Гир» и «Гранд Тур», вновь вместе будут работать над программой про автомобили — The Not Very Grand Tour («Не очень Гранд Тур»).

Согласно информации на сайте Британского совета по классификации фильмов, планируется минимум один выпуск, который выйдет на платформе Prime Video (там же, где и Ground Tour). Это будет новое шоу про автомобили, в ходе которого ведущие вспомнят свои прошлые приключения и тесты автомобилей.

После увольнения Джереми Кларксона с BBC трио ведущих выпускали собственное шоу The Grand Tour для Amazon, которое было окончательно закрыто в 2024 году.