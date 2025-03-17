Assassin’s Creed Shadows выйдет с русским переводом

Уже совсем скоро состоится релиз Assassin's Creed Shadows — новой части культовой серии «Кредо Убийцы». Это первая большая игра в серии с 2020 года, когда вышла «Вальгалла».

Несмотря на уход компании Ubisoft из России, новинка всё же получит перевод на русский язык. В данном случае речь идёт о русских субтитрах — озвучку в этот раз студия решила не заказывать. Возможно, дубляж выйдет уже после релиза силами сторонних команд.

Релиз Assassin's Creed Shadows состоится 20 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. Обзоры новинки появятся за два дня — 18-го числа. В этот же день журналисты также опубликуют технические тесты экшена на разных платформах.