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Будет ли русский язык в Assassin’s Creed Shadows: русская озвучка, локализация, перевод

Assassin’s Creed Shadows выйдет с русским переводом
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Уже совсем скоро состоится релиз Assassin's Creed Shadows — новой части культовой серии «Кредо Убийцы». Это первая большая игра в серии с 2020 года, когда вышла «Вальгалла».

Несмотря на уход компании Ubisoft из России, новинка всё же получит перевод на русский язык. В данном случае речь идёт о русских субтитрах — озвучку в этот раз студия решила не заказывать. Возможно, дубляж выйдет уже после релиза силами сторонних команд.

Релиз Assassin's Creed Shadows состоится 20 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. Обзоры новинки появятся за два дня — 18-го числа. В этот же день журналисты также опубликуют технические тесты экшена на разных платформах.

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