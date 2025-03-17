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В Техасе готовятся принять новый закон — под запрет попадут многие игры и аниме

В Техасе готовятся принять новый закон — под запрет попадут многие игры и аниме
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Сенаторы штата Техас единогласно проголосовали за новый закон, который предусматривает уголовную ответственность за хранение материалов с изображениями несовершеннолетних в непристойном виде.

Под запрет попадут даже те мультфильмы и видеоигры, герои которых старше 18 лет, но выглядят как несовершеннолетние. Эксперты отмечают, что закон сильно ударит по многим популярных компьютерным играм и аниме, в которых главными персонажами выступают люди школьного возраста. Кроме того, в некоторых проектах авторы сознательно пытаются обойти эти ограничения, хотя герои выглядят как подростки.

Пока закон ещё не принят — его должен подписать губернатор. Однако шансы на это оцениваются как высокие.

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