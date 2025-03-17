Team Spirit и Virtus.pro вошли в число клубов-партнёров Кубка мира по киберспорту

Организаторы Кубка мира по киберспорту (Esports World Cup 2025) объявили список из 40 клубов, которые станут партнёрами соревнований в этом году.

В их числе оказались два русскоязычных клуба — Virtus.pro и Team Spirit. Помимо них, партнёрами EWC стали Team Liquid, Natus Vincere, Team Vitality, T1 и другие известные организации.

Фото: EWC

Как и в прошлом году, статус партнёра не даёт спортивного преимущества — все команды будут отбираться на турниры Кубка мира на общих основаниях. При этом Саудовская Аравия выделит $ 20 млн на контент для клубов, созданный на Esports World Cup.

Второй в истории Кубок мира по киберспорту пройдёт этим летом, в рамках «киберспортивной Олимпиады» запланировано 25 турниров по известным играм. В прошлом году общий призовой фонд превысил $ 50 млн.