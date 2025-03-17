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Какие издания будут у Assassin's Creed Shadows

Через несколько дней состоится релиз Assassin's Creed Shadows, поэтому многим игрокам наверняка интересно, какие издания доступны для покупки и чем они отличаются. Всего будет два издания — стандартное и расширенное.

Стандартное издание Assassin's Creed Shadows

В эту версию игры выходит только… игра. Ничего больше.

Расширенное издание Assassin's Creed Shadows

В это издание игры, помимо самой Assassin's Creed Shadows, входят:

косметический набор «Сэкирю» — комплекты снаряжения и оружия для Наоэ и Ясукэ, образ красного дракона для лошади и безделушка «Зуб дракона»;

набор «Сэкирю» для поселения героев — четыре украшения для персонализации;

пять очков для прокачки.

Расширенное издание Assassin's Creed Shadows Фото: Ubisoft

Ролик с контентом

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Бонус за предзаказ Assassin's Creed Shadows

За оформление предварительного заказа игроки получат два бонуса:

дополнительная миссия «Брошенный собакам» (доступна на выходе игры);

дополнение Claws of Awaji (выйдет до конца 2025 года). Полноценное расширение, с которым появится новый регион (остров Авадзи), новые виды оружия, новые способности. Около 10 часов контента.

Видео доступно на YouTube-канале Assassin's Creed Series. Права на видео принадлежат Ubisoft.