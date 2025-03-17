Какие издания будут у Assassin's Creed Shadows

Через несколько дней состоится релиз Assassin's Creed Shadows, поэтому многим игрокам наверняка интересно, какие издания доступны для покупки и чем они отличаются. Всего будет два издания — стандартное и расширенное.
Стандартное издание Assassin's Creed Shadows
В эту версию игры выходит только… игра. Ничего больше.
Расширенное издание Assassin's Creed Shadows
В это издание игры, помимо самой Assassin's Creed Shadows, входят:
- косметический набор «Сэкирю» — комплекты снаряжения и оружия для Наоэ и Ясукэ, образ красного дракона для лошади и безделушка «Зуб дракона»;
- набор «Сэкирю» для поселения героев — четыре украшения для персонализации;
- пять очков для прокачки.
Расширенное издание Assassin's Creed Shadows
Фото: Ubisoft
Ролик с контентом
Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.
Бонус за предзаказ Assassin's Creed Shadows
За оформление предварительного заказа игроки получат два бонуса:
- дополнительная миссия «Брошенный собакам» (доступна на выходе игры);
- дополнение Claws of Awaji (выйдет до конца 2025 года). Полноценное расширение, с которым появится новый регион (остров Авадзи), новые виды оружия, новые способности. Около 10 часов контента.
Видео доступно на YouTube-канале Assassin's Creed Series. Права на видео принадлежат Ubisoft.