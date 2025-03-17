Криминальная драма «Откровения» от режиссёра «Поезда в Пусан» выйдет 21 марта

Стриминговый сервис Netflix раскрыл дату премьеры «Откровения» (Revelations) — новая криминальная драма от режиссёра «Поезда в Пусан» Ён Сан Хо станет доступна зрителям в пятницу, 21 марта.

Лента расскажет об отношениях пастора и детектива, каждый из которых руководствуется своими убеждениями. Пастор верит, что его божественное призвание — наказать виновника в деле о пропавшем человеке, в то время как детектива, назначенную на это дело, продолжают преследовать видения своей мёртвой сестры.

Сейчас Ён Сан Хо также готовит к релизу другой фильм — «Колония», который вернёт на большую сцену Со Хён Джин («Убийство»).