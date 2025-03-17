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Премьера детективного сериала «Крестоносцы» с Денисом Васильевым состоится 7 апреля

Премьера детективного сериала «Крестоносцы» с Денисом Васильевым состоится 7 апреля
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Телеканал ТВ-3 сообщил, что новый сериал «Крестоносцы» начнёт выходить уже в следующем месяце — премьера детективного проекта с элементами мистики состоится в эфире 7 апреля в 17:00 мск.

Сериал расскажет про опытного детектива, который способен даже самые странные события объяснить логикой. Но однажды его команда сталкивается с запутанным делом, которое не поддаётся рациональному мышлению и, кажется, связано с потусторонними силами.

Главные роли сыграют Денис Васильев («Первый отдел», «Отмороженные»), Екатерина Домашенко («Невский», «Тайны города М.») и Александр Кононец («28 панфиловцев», «Знахарь»). ТВ-3 позиционирует сериал как «Доктора Хауса в мире преступлений».

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