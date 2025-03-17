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Джонни Кейдж, Китана и Шао Кан — появились первые кадры фильма «Мортал Комбат 2»

Джонни Кейдж, Китана и Шао Кан — появились первые кадры фильма «Мортал Комбат 2»
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В преддверии релиза боевика «Мортал Комбат 2» на основе одноимённой серии файтингов издание Entertainment Weekly опубликовало несколько первых кадров из предстоящей ленты.

На фото можно увидеть главных героев фильма — Джонни Кейджа в исполнении Карла Урбана, принцессу Китану и Шао Кана.

Новые кадры фильма «Мортал Комбат 2»

Фото: EW

Фото: EW

Фото: EW

Фото: EW

Помимо звезды «Пацанов» и «Хроник Риддика», в съёмках приняли участие многие актёры из первой части — Льюис Тан, Джессика Макнэми, Мехкад Брукс и другие. Всего в ленте можно будет увидеть минимум 15 известных персонажей: от Кабала и Саб-Зиро до Нуб Сайбота и Кун Лао.

Премьера картины в мировом прокате состоится 24 октября 2025 года.

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