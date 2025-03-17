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Анонсирована игра Chronocracy — стратегия в мире, «где милота соседствует с хаосом»

Анонсирована игра Chronocracy — стратегия в мире, «где милота соседствует с хаосом»
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Компания HeroCraft PC представила стратегию Chronocracy — игру в реальном времени с элементами выживания. Проект выйдет на ПК в сервисе Steam.

Авторы описывают мир проекта как вселенную, «где милота соседствует с хаосом»: игроки смогут возглавить одно из четырёх племён с необычными забавными существами, которым предстоит нелёгкая борьба против агрессивных птиц и загадочных захватчиков.

Видео доступно в группе HeroCraft во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат HeroCraft.

Геймплей Chronocracy будет сочетать строительство городов, добычу ресурсов, дипломатию и сражения. Игроки также смогут путешествовать во времени, чтобы исправить ошибки прошлого и изменить свою историю.

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