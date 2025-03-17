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Создатели «Матрицы» и «Джокера» заявили о банкротстве после конфликта с Warner Bros.

Создатели «Матрицы» и «Джокера» заявили о банкротстве после конфликта с Warner Bros.
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Известная кинокомпания Village Roadshow Pictures объявила о банкротстве после финансового спора с корпорацией Warner Bros.

С 1992 года компания вместе с Warner Bros. выпустила десятки фильмов. В их числе «Матрица», «Я — легенда», «Джокер», «Великий Гэтсби», «Лего. Фильм» и многие другие. Однако более двух лет назад сотрудничество переросло в конфликт.

Причиной стало решение Warner Bros. выпустить фильм «Матрица 4: Воскрешение» в онлайн-кинотеатре HBO Max. Создатели фильма из Village Roadshow считали, что это снизило сборы картины — но суд не увидел нарушений контракта и встал на сторону WB. Отдельные разбирательства продолжаются до сих пор.

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