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Первые кадры сериала «Лузер» — нового криминального триллера от Джей Джей Абрамса

Первые кадры сериала «Лузер» — нового криминального триллера от Джей Джей Абрамса
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Канал HBO показал первые кадры криминального триллера «Лузер». Новый сериал от известного режиссёра и продюсера Джей Джей Абрамса должен выйти в течение 2025 года.

В центре истории — первая темнокожая женщина-агент ФБР, которая отправляется на расследование в южные штаты Америки. Помогать героине с разоблачением преступного синдиката будет её водитель.

Главные роли в «Лузере» сыграли Рэйчел Хилсон («С любовью, Виктор», «Американская история ужасов») и Джош Холлоуэй («Остаться в живых», «Йеллоустоун»).

Кадры сериала «Лузер»/«Дастер» от HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

«Лузер» начали снимать ещё в начале 2023 года, но из-за забастовок в Голливуде производство проекта существенно задержалось. Всего запланировано восемь эпизодов.

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