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Новые кадры комедийного хоррора «Смерть единорога» с Дженной Ортегой

Новые кадры комедийного хоррора «Смерть единорога» с Дженной Ортегой
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В Сети появились новые кадры предстоящего фильма ужасов «Смерть единорога». Комедийный хоррор от студии А24 выйдет в России 3 апреля.

«Смерть единорога» расскажет об отце, который отправляется с дочерью на выходные к своему начальнику, однако по пути случайно сбивает волшебное создание. Ситуация сильно осложняется, когда босс начинает видеть в мифическом существе личную выгоду.

В актёрский состав фильма вошли Уилл Поултер («Мы — Миллеры»), Дженна Ортега («Уэнсдей»), Пол Радд («Человек-муравей»), Теа Леони («Плохие парни») и другие. Кресло режиссёра занял Алекс Шарфман.

Кадры фильма «Смерть единорога»

Фото: A24

Фото: A24

Фото: A24

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Комедийный хоррор «Смерть единорога» с Дженной Ортегой выйдет в России 3 апреля
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