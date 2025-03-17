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«Сыграем свадьбу, у нас будет тройня»: Дурачьё раскрыл причину ухода из Dota 2

Российский киберспортсмен Антон dyrachyo Шкредов подтвердил информацию, что он принял решение приостановить профессиональную карьеру и покинуть состав Tundra Esports.

На своей странице в соцсети он опубликовал видеосообщение следующего содержания:

Ребята, всем привет! Хотел бы прояснить ситуацию с тем, что я вынужден приостановить свою карьеру. Дело в том, что моя девушка беременна, у нас дети скоро появятся. И перед этим событием я вынужден пойти в рехаб, пролечиться, отказаться от всех своих вредных привычек. После чего мы сыграем свадьбу, у нас появится тройня. Поэтому, ребят, вот такие вот дела. Извините.

Насколько эти слова являются правдой или шуткой, точно сказать нельзя.

Двукратный финалист The International Антон Дурачьё присоединился к европейскому составу Tundra Esports в январе этого года. Вместе с ним коллектив выиграл два турнира подряд, а потом занял вторые места на следующих двух. После этого появились слухи, что Шкредов неожиданно решил приостановить карьеру.