Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Сыграем свадьбу, у нас будет тройня»: Дурачьё раскрыл причину ухода из Dota 2

«Сыграем свадьбу, у нас будет тройня»: Дурачьё раскрыл причину ухода из Dota 2
Аудио-версия:
Комментарии

Российский киберспортсмен Антон dyrachyo Шкредов подтвердил информацию, что он принял решение приостановить профессиональную карьеру и покинуть состав Tundra Esports.

На своей странице в соцсети он опубликовал видеосообщение следующего содержания:

Ребята, всем привет! Хотел бы прояснить ситуацию с тем, что я вынужден приостановить свою карьеру. Дело в том, что моя девушка беременна, у нас дети скоро появятся. И перед этим событием я вынужден пойти в рехаб, пролечиться, отказаться от всех своих вредных привычек. После чего мы сыграем свадьбу, у нас появится тройня. Поэтому, ребят, вот такие вот дела. Извините.

Насколько эти слова являются правдой или шуткой, точно сказать нельзя.

Двукратный финалист The International Антон Дурачьё присоединился к европейскому составу Tundra Esports в январе этого года. Вместе с ним коллектив выиграл два турнира подряд, а потом занял вторые места на следующих двух. После этого появились слухи, что Шкредов неожиданно решил приостановить карьеру.

Материалы по теме
«Это последний турнир для Дурачьё»: российский керри покинет Tundra по Dota 2 после PGL
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android