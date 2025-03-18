«Это не приносит мне никакого удовольствия»: Антон dyrachyo — об уходе из Tundra

Киберспортсмен Антон dyrachyo Шкредов раскрыл истинную причину, по которой решил приостановить карьеру в Dota 2.

По словам Дурачьё, выступления на турнирах больше не приносят ему никакого удовольствия.

Ребята, если серьёзно, то я решил взять паузу в профессиональной карьере, потому что профессиональная «Дота» не приносит мне никакого удовольствия. Я не испытываю никакого азарта, играя в Dota 2. Вот так вот, каждый турнир за турниром. И поэтому я решил, что лучше взять перерыв, пока у меня не появится желание.

Во время паузы Антон планирует путешествовать, а также проводить стримы и записывать видео для зрителей.

Ранее Шкредов в шутку заявил, что его девушка беременна тройней, а перерыв в карьере ему нужен, чтобы «лечь в рехаб».