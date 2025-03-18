Работу над фильмом «Пила 11» приостановили — франшизу могут продать

По информации издания Bloody Disgusting, у фильма «Пила 11» большие проблемы. Работа над лентой якобы временно приостановлена из-за конфликта продюсеров.

Фильм анонсировали в декабре 2023 года, а выпустить планировали осенью 2024-го, но потом перенесли на год. В СМИ считают, что франшизу могут продать и полноценно перезапустить. Вернётся ли при этом исполнитель главной роли Тобин Белл, не уточняется.

О чём бы рассказала 11-я часть франшизы, неизвестно. Фанаты предполагали, что в анонсе, который состоялся в сентябре прошлого года, не зря сказали про продолжение. Возможно, зрителей ждал полноценный сиквел одной из последних частей.