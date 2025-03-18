«Не дождётесь»: юморист Евгений Петросян — об отмене своих концертов в марте

В воскресенье, 9 марта, стало известно, что юмориста Евгения Петросяна экстренно госпитализировали в Москве для подготовки к операции. Уже 10-го числа сообщили, что его выписали из больницы домой.

Комик опубликовал в своём телеграм-канале видео, в котором отметил, что не планирует отменять свои концерты в марте.

Дошёл до меня слух, что я отменил в марте все свои концерты, плохо себя чувствую, пора на покой. Не дождётесь, дорогие друзья, те, кто это говорит, не дождётесь! Ну невозможно осквернять людей понапрасну. Это пусть они делают на Западе. А что же мы сами с собой делаем? Это для чего?

Евгений Петросян выступает на сцене с 1962 года, в первые годы — в жанре конферанса с оркестром Леонида Утёсова. С 1970-х стал готовить и исполнять личные программы, чем занимается и сейчас.