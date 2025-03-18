Депутат Госдумы рассказал про опасность социальных сетей для детей

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин рассказал ТАСС об основных угрозах детям в социальных сетях. Опасность для детей в основном исходит в закрытых чатах и из-за кибербуллинга.

Депутат отметил, что в закрытых чатах распространяется деструктивная информация или происходит вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Также серьёзную угрозу представляет кибербуллинг. Но, на мой взгляд, как и в случае с буллингом, решение этой проблемы зависит не только от платформ, но и от работы школьных психологов и педагогов

Также были названы угрозы, связанные с детьми. Во-первых, это возможность создания с помощью «левых» SIM-карт злоумышленниками анонимных аккаунтов, политика самих социальных сетей по профилактике распространения деструктивного контента и готовность платформ выполнять предписания регулятора и решения российских судов.