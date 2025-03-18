Памела Андерсон сыграет с Тайкой Вайтити и Эллен Бёрстин в фильме Place to Be о дружбе

Несколько дней назад стало известно, что Тайка Вайтити и Эллен Бёрстин сыграют в фильме Place to Be о дружбе. К их дуэту присоединилась актриса Памела Андерсон, известная по «Спасателям Малибу» и другим проектам.

Фильм рассказывает о необычной дружбе пожилой женщины и мужчины средних лет, которые путешествуют из Чикаго в Нью-Йорк, чтобы вернуть домой потерявшегося почтового голубя. Съёмки фильма стартуют в этом месяце на студии Disney в Сиднее.

Режиссёрское кресло займёт Корнел Мундруцо, а над сценарием работала Ката Вебер. Дуэт неоднократно работал вместе, в том числе над проектами «Фрагменты женщины» и «Переполненная комната».

Даты выхода у проекта пока нет.