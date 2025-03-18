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Дрель, каска, кувалда и Джейсон Стэйтем — на свежем постере боевика «Мастер»

Дрель, каска, кувалда и Джейсон Стэйтем — на свежем постере боевика «Мастер»
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Создатели боевика «Мастер» продолжают рекламировать фильм. Авторы ленты опубликовали очередной брутальный постер с Джейсоном Стэйтемом в главной роли.

Над сюжетом фильма «Мастер» работал Сильвестр Сталлоне. Он рассказывает о мужчине, который бросает опасную работу ради счастливой тихой жизни, но вынужден вернуться к основной профессии после пропажи девушки. Как обычно, зрителей ждёт зрелищный боевик с харизматичным актёром.

Режиссёром «Мастера» выступил Дэвид Эйр, недавно работавший со Стэйтемом над «Пчеловодом».

В российском прокате фильм «Мастер» стартует 27 марта, за день до мировой премьеры.

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