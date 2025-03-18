Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появился первый кадр третьего сезона антологии «Звёздные войны: Видения»

Появился первый кадр третьего сезона антологии «Звёздные войны: Видения»
Комментарии

Создатели «Звёздных войн: Видения» опубликовали первый кадр третьего сезона антологии. Он взят из эпизода под названием Black, который расскажет о противоречивой внутренней борьбе штурмовика.

Фото: Disney

«Звёздные войны: Видения» — антология проектов в абсолютно разных стилях, которые не входят в канон франшизы и позволяют авторам проявить свой творческий потенциал. Во второй сезон вошли короткометражки от студий из Японии, Индии, Великобритании, Ирландии, Испании, Чили, Франции, Южной Африки и США.

Второй сезон вышел в мае 2023 года и получил тёплые отзывы геймеров и критиков. Премьера третьего сезона состоится в 2025 году на сервисе Disney+.

Материалы по теме
Новое творение режиссёров «Мстителей» — провал? Разбираем фильм «Электрический штат»
Новое творение режиссёров «Мстителей» — провал? Разбираем фильм «Электрический штат»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android