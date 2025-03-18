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Звезда «Пацанов» Джек Куэйд мечтает сняться в экранизации BioShock

Звезда «Пацанов» Джек Куэйд мечтает сняться в экранизации BioShock
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Звезда «Пацанов» Джек Куэйд в недавней сессии ответов на вопросы рассказал, что мечтает сняться в экранизации BioShock. То, что Джек любитель поиграть в видеоигры, известно давно, но конкретно про увлечение франшизой BioShock он упомянул впервые.

По словам Куэйда, в BioShock невероятно проработанный лор, который точно достоин адаптации в виде фильма или сериала.

На самом деле я бы хотел сняться в экранизации Bioshock — одной из моих любимых игр всех времён. Я думаю, что в этой игре настолько богатый лор, который можно раскрыть в телесериале или фильме. Я слышал, как люди говорили, что я похож на Макса Пейна, и когда я посмотрел на обложку, то даже удивился.

Экранизация BioShock уже в работе для Netflix. Снимется ли в ней Куэйд, пока неизвестно.

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