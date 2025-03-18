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Звезда «Папиных дочек» Филипп Бледный рассказал, как страдал от звёздной болезни

Звезда «Папиных дочек» Филипп Бледный рассказал, как страдал от звёздной болезни
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Звезда «Папиных дочек» и других проектов Филипп Бледный дал интервью изданию WomanHit и поговорил про то, что когда-то у него была звёздная болезнь, но её удалось побороть.

По словам Филиппа, преодолеть звёздную болезнь ему помог отец, который как бы опустил сына с небес на землю.

Ещё когда в Оренбургском театре работал, тоже был моментик, когда у меня стали брать автографы школьники, а я ещё мальчишечка был лет восьми. И я помню, что в какой-то момент меня папа осадил, сказал: «Сына, это опасная вещь, веди себя прилично. Это просто твоя работа, и нужно понимать, что ты не по небу скачешь, а такой же человек, как все».

Ещё Бледный отметил, что, помимо отца, гасить звёздную болезнь помогали и другие близкие люди.

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