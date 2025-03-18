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Дейзи Ридли и Олден Эренрайк сыграют в романтической комедии «Последний курорт»

Дейзи Ридли и Олден Эренрайк сыграют в романтической комедии «Последний курорт»
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По данным издания Deadline, Дейзи Ридли и Олден Эренрайк, известные по «Звёздным войнам» и другим проектам, снимутся в романтической комедии «Последний курорт».

Сюжет расскажет о Брук, которая полна решимости доказать, что достойна управлять гостиничной империей своего отца. Она едет на Филиппины, чтобы подыскать новое место для отдыха, и знакомится с Беном, очаровательным пилотом-эмигрантом, который помогает ей открыть для себя красоту страны и вновь обретённое чувство свободы.

Съёмки ленты стартуют в апреле. Режиссёром фильма выступил Дональд Питри («Мисс Конгениальность»), сценаристкой — Карен МакКалла («Она — мужчина», «Блондинка в законе»).

Даты премьеры ленты пока что нет.

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