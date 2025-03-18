Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Второй сезон мультсериала «Барсукот» выйдет в сентябре — новые кадры

Второй сезон мультсериала «Барсукот» выйдет в сентябре — новые кадры
Аудио-версия:
Комментарии

«Кинопоиск» анонсировал второй сезон мультсериала «Барсукот». Детективное шоу для детей вернётся в онлайн-кинотеатр уже в сентябре 2025 года, а с 19 по 24 марта один из эпизодов можно будет посмотреть на фестивале анимационного кино в Суздале.

Во втором сезоне шоу Барсукот займётся расследованием кражи экспонатов зверского искусства и влюбится в кошечку Маркизу, которую похитит преступная организация «Когти гнева». В новых эпизодах появятся и другие герои: художник Дикобраз, стилист Стриж Парикмахер, ценитель живописи Песец и целая собачья свора.

К своим ролям вернутся Сергей Мардарь, Юрий Романов, Александр Васильев и другие актёры. Режиссёром вновь выступит Александра Евсеева.

Кадры из второго сезона мультсериала «Барсукот»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Материалы по теме
Новое творение режиссёров «Мстителей» — провал? Разбираем фильм «Электрический штат»
Новое творение режиссёров «Мстителей» — провал? Разбираем фильм «Электрический штат»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android